Pau Vélo Fest’ et expériences nature Parc des Expositions de Pau Pau

Parc des Expositions de Pau 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

2è édition du Pau Vélo Fest’ et expériences nature !

En plus de la mobilité douce, cette année le festival s’ouvre aux loisirs de plein air et aux escapades touristiques sous toutes leurs formes !

Au programme

espace vanlife et bivouac, bourse d’échanges, ateliers pratiques tel que la réparation de votre vélo, animations, présence d’équipementiers sportifs, vide-garage loisirs, idées sorties en Béarn,…

De quoi passer un bon moment en famille, et faire de belle découvertes grâce à tous ces univers ! .

