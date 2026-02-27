Pau Vélo Fest’ et expériences nature Parc des Expositions de Pau Pau
Parc des Expositions de Pau 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
2026-03-21
2è édition du Pau Vélo Fest’ et expériences nature !
En plus de la mobilité douce, cette année le festival s’ouvre aux loisirs de plein air et aux escapades touristiques sous toutes leurs formes !
Au programme
espace vanlife et bivouac, bourse d’échanges, ateliers pratiques tel que la réparation de votre vélo, animations, présence d’équipementiers sportifs, vide-garage loisirs, idées sorties en Béarn,…
De quoi passer un bon moment en famille, et faire de belle découvertes grâce à tous ces univers ! .
Parc des Expositions de Pau 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50 salons@pau-evenements.fr
