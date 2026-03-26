Pau, Ville anglaise ?

Avenue du Stade Nautique Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Visite guidée sur le Thème de PAU, surnommée la ville anglaise. Description et anecdotes sur 3 villas du quartier Trespoey et découverte (ou redécouverte) du jardin japonais Kofu en fleurs .

Avenue du Stade Nautique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

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English : Pau, Ville anglaise ?

L’événement Pau, Ville anglaise ? Pau a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pau