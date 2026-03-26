Pau, Ville anglaise ? Pau
Pau, Ville anglaise ? Pau samedi 28 mars 2026.
Pau, Ville anglaise ?
Avenue du Stade Nautique Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Visite guidée sur le Thème de PAU, surnommée la ville anglaise. Description et anecdotes sur 3 villas du quartier Trespoey et découverte (ou redécouverte) du jardin japonais Kofu en fleurs .
Avenue du Stade Nautique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
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English : Pau, Ville anglaise ?
L’événement Pau, Ville anglaise ? Pau a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pau
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