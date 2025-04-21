Paul Cezanne et les Carrières de Bibémus Rendez-vous sur le parking des Trois Bons Dieux (en voiture) Aix-en-Provence

Paul Cezanne et les Carrières de Bibémus

Lundi 14 juillet 2025 de 10h15 à 12h15.

Lundi 25 août 2025 de 10h15 à 12h15.

Lundi 22 septembre 2025 de 10h15 à 12h15.

Lundi 27 octobre 2025 de 10h15 à 12h15.

Lundi 10 novembre 2025 de 10h15 à 12h15.

Visite des carrières de Bibemus dont la roche sableuse ocre-jaune servit à construite la ville d’Aix-en-Provence. Ce site inspira tant Paul Cezanne qu’il y posa son chevalet pour y immortaliser sa muse: la montagne Sainte-Victoire dans un écrin minéral.

En plein cœur du Grand Site de France: Concors-Sainte-Victoire, découvrez une géologie exceptionnelle: des falaises rocheuses ocre-jaunes extraites jusqu’au XVIIIe siècle pour bâtir la ville d’Aix-en- Provence, et disséminés au cœur d’une végétation de garrigue. Après être descendu dans un canyon dont les stigmates laissent entendre qu’il fut exploité, la visite se prolonge jusqu’au belvédère exposé sud avec une vue sur les massifs provençaux. Enfin, on découvre dans la forêt le cabanon qui servait d’entrepôt au grand maître Paul Cezanne et on vous analysera les reproductions de ces tableaux cachés dans la pinède et placés à l’endroit où il a peint sur le motif.



Il est recommandé d’arriver 15 min avant au parking de Bibemus (places de parking limitées), et RDV à l’entrée des carrières juste après la dernière barrière DFCI.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français et en anglais

➜ Durée 2h30 ​

➜ Matériel chaussures de marche, eau, pique-nique à prévoir lors des sorties coucher de soleil en été.



Accès au site :

● Avec votre véhicule personnel RDV 20mn avant au Parking des 3 Bons Dieux (Coord. GPS 43.53491, 5.47560 ), puis cortège en voiture jusqu’au site (l’accès au site en voiture est règlementé présence d’une borne chemin de Bibemus). En cas de retard même léger, merci de contacter le prestataire.

● En taxi, en vélo ou à pied Prévenez le guide. Rendez-vous 10mn avant sur le parking au 3080 chemin de Bibemus, au niveau de la barrière DFCI (Coord. GPS 43.53115, 5.50058).

● En cas de retard le guide se réserve le droit de vous refuser l’accès à la visite. Aucun remboursement ne sera possible.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Rendez-vous sur le parking des Trois Bons Dieux (en voiture) 136/140 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The quarry of Bibemus with its ocher rock never ceased to inspire Paul Cezanne: he created his best canvas on this site. We’ll take a pathway between the immense blocks of rock within the green surroundings, to understand the special bond that linked the artist to this wild nature of contrasts.

German :

Besuchen Sie die Steinbrüche von Bibemus, deren ockergelber Sandstein für den Bau der Stadt Aix-en-Provence verwendet wurde. Dieser Ort inspirierte Paul Cezanne so sehr, dass er hier seine Staffelei aufstellte, um seine Muse zu verewigen: den Berg Sainte-Victoire in einer mineralischen Umgebung.

Italiano :

Visitate le cave di Bibemus, la cui arenaria giallo ocra è stata utilizzata per costruire la città di Aix-en-Provence. Questo sito ispirò a tal punto Paul Cezanne che vi pose il suo cavalletto per immortalare la sua musa: il Monte Sainte-Victoire nella sua cornice minerale.

Espanol :

Visite las canteras de Bibemus, cuya piedra arenisca de color amarillo ocre sirvió para construir la ciudad de Aix-en-Provence. Este lugar inspiró tanto a Paul Cezanne que instaló aquí su caballete para inmortalizar a su musa: el monte Sainte-Victoire en su entorno mineral.

