Paul de Saint Sernin Cité des Congrès Nantes vendredi 13 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 20:00 –

Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/paul-de-saint-sernin.html Tout public

Stand-up «Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : « Si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. »Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…»Paul de Saint Sernin Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

