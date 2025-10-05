LEO BRIERE – ESPACE CULTUREL Avoine

LEO BRIERE Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

LEO BRIERE Existences – Mentalisme magie – 21/11/2025 à 20h30 – Espace culturel AvoineA partir de 8 ansLéo Brière est considéré comme le meilleur mentaliste de sa génération. A peine trentenaire, il affiche déjà un palmarès impressionnant : Champion de France de Magie en 2019, Mandrake d’Or en 2021 – l’équivalent d’un Oscar de la Magie – ; son dernier spectacle « Existences » reçoit le titre en 2024 de « spectacle magique de l’année » par la fédération Française de Magie.Après le succès de L’expérience interdite (plus de 50 000 spectateurs), l’illusionniste Léo Brière vous emmène dans un voyage fascinant au cœur de ce que nous avons de plus précieux et mystérieux… notre existence !Chaque jour, les choix que nous faisons peuvent changer le cours de notre vie et celle de millions d’autres personnes. Mais avez-vous déjà pris conscience de l’impact de tous ces moments clefs sur votre destinée ?Alors, préparez-vous à vivre une expérience sidérante à travers un show de mentalisme exceptionnel et bluffant, qui pourrait bien bouleverser vos certitudes à tout jamais…En accord avec MIND EXPERIENCE et ON TOUR PRODUCTION

ESPACE CULTUREL Rue de l’ardoise 37420 Avoine 37