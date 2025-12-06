PAUL DE SAINT SERNIN – LA CANOPEE Ruffec

PAUL DE SAINT SERNIN Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

LA CANOPEE PRÉSENTE : PAUL DE SAINT SERNINAvant d’être le sniper de « Quelle époque ! » sur France 2 avec Léa Salamé, Paul de Saint Sernin a travaillé comme journaliste sportif. Il s’est rapidement distingué par son ton impertinent et ses interventions percutantes, très suivies sur les réseaux sociaux. Dans ce premier spectacle, il évoque des anecdotes sur son enfance, le football ou encore sa neuroatypie. Fin 2024, il l’a joué une quarantaine de soirs à Paris, toujours à guichet fermé, et il part maintenant en tournée dans toute la France, dont Ruffec ! Si vous ne le connaissez pas encore, c’est le moment !

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16