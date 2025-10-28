Paul de Saint Sernin Les Saulnières Le Mans

Paul de Saint Sernin

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Paul de Saint Sernin

La Perche Production et la Boîte à modeler présentent PAUL DE SAINT SERNIN

Fort de sa notoriété grandissante, Paul de Saint Sernin se lance pleinement dans le stand-up. En 2023, il commence à roder son premier spectacle, coécrit avec Grégoire Dey, au théâtre du Marais à Paris. Ce seul-en-scène aborde avec autodérision son enfance, ses mésaventures amoureuses, le football et sa neuroatypie. Salué par la critique, il est notamment qualifié de malin et attachant par Aujourd’hui en France et de roitelet de la répartie par Libération.

En 2025, il s’installe à L’Européen de Paris pour une série de représentations du 25 septembre au 18 décembre après une tournée dans toute la France. Son humour incisif et ses anecdotes personnelles continuent de séduire un large public, confirmant son ascension dans le paysage humoristique français. .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Paul de Saint Sernin

German :

Paul de Saint Sernin

Italiano :

Paolo di Saint Sernin

Espanol :

Paul de Saint Sernin

