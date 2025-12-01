Paul de Saint Sernin – L’Européen Paris

Paul de Saint Sernin Début : 2025-12-01 à 21:30. Tarif : – euros.

Paul de Saint SerninSpectacle conseillé à partir de 16 ans.Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…Paul de Saint Sernin Le Saviez-vous ? Paul de Saint Sernin est le sniper dans l’émission “Quelle époque” de Léa Salamé Artiste(s) : Paul de Saint SerninA partir de 16 ans Genre : One Man ShowDurée de l’évènement : 1H10

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75