ELEONORE BAUER – SALLE JEAN VILAR Blenod Les Pont A Mousson

ELEONORE BAUER Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Bauer a pris cher , tout est dans le titre !Après l’immense succès de ses pièces de théâtres qui ont réuni des millions de spectateurs, Eléonore Bauer revient au one woman show pour votre plus grand plaisir.Si elle n’a pas dormi depuis 4 ans avec la naissance de ses 2 filles, ses vannes, elles, sont toujours aussi percutantes.Si vous aussi vous avez envie de vous allonger dans votre caddie, de boire un verre et de tout lâcher ;)Venez en rire avec elle !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE JEAN VILAR 3, RUE SAINT-EPVRE 54700 Blenod Les Pont A Mousson 54