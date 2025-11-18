PAUL DE SAINT SERNIN Soissons
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 18 – 18 – 28
Début : 2025-11-18 20:00:00
“Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit
si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler,
quelque chose à te prouver. Rien à voir ahah ! Moi je veux
juste faire marrer les gens, c’est tout.
Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me
suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois
où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas
me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et
cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.
Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je
veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
