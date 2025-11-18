PAUL DE SAINT SERNIN Soissons

PAUL DE SAINT SERNIN

“Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit

si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler,

quelque chose à te prouver. Rien à voir ahah ! Moi je veux

juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me

suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois

où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas

me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et

cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je

veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”

