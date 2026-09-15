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AGENDA · Besançon

Paul GONEZ, sculptures Besançon

vendredi 25 septembre 2026 · Besançon

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
14 Rue de l'Avenir
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif

Besançon

Paul GONEZ, sculptures

14 Rue de l’Avenir Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-09-25

Le sculpteur Paul GONEZ célèbre soixante années de création en ouvrant les portes de son atelier à Besançon. Cet évènement, pensé comme une traversée intime, propose bien davantage qu’une exposition : une rencontre avec une œuvre, un lieu, et le temps long de la création.
Durant 5 week-ends, l’atelier devient espace de partage et de regard. Le visiteur y est invité à circuler librement entre les œuvres, dans une proximité rare avec le geste artistique. Cette exposition- anniversaire se lit ainsi comme une partition en soixante mouvements, où chaque œuvre constitue une variation, une étape, une tentative renouvelée de saisir l’essentiel.   .

14 Rue de l’Avenir Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   paulgonez@hotmail.com

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English : Paul GONEZ, sculptures

L’événement Paul GONEZ, sculptures Besançon a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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