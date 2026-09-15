Informations pratiques

Besançon

Paul GONEZ, sculptures

14 Rue de l’Avenir Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-09-25

Le sculpteur Paul GONEZ célèbre soixante années de création en ouvrant les portes de son atelier à Besançon. Cet évènement, pensé comme une traversée intime, propose bien davantage qu’une exposition : une rencontre avec une œuvre, un lieu, et le temps long de la création.

Durant 5 week-ends, l’atelier devient espace de partage et de regard. Le visiteur y est invité à circuler librement entre les œuvres, dans une proximité rare avec le geste artistique. Cette exposition- anniversaire se lit ainsi comme une partition en soixante mouvements, où chaque œuvre constitue une variation, une étape, une tentative renouvelée de saisir l’essentiel. .

14 Rue de l’Avenir Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté paulgonez@hotmail.com

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English : Paul GONEZ, sculptures

L’événement Paul GONEZ, sculptures Besançon a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON