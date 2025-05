Paul & Joséphine – Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 15 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-15 20:00 – 21:20

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Comédie Suivez l’histoire de Paul et Joséphine, deux amis inséparables qui partagent bien plus qu’un toit. Paul, éperdument amoureux de son compagnon Ulrich, rêve d’un avenir idyllique empli de bonheur familial. De son côté, Joséphine, passionnément éprise de liberté, vit ses amours au féminin avec une insouciante joie de vivre, célébrant chaque jour sa fière indépendance. Mais leur vie va prendre un tournant inattendu avec l’arrivée d’un nouvel être qui les unira d’une manière qu’ils n’avaient jamais imaginée : un enfant. Plongez dans cette histoire touchante où le quotidien se transforme en une aventure truculente. Entre rires et larmes, « Paul et Joséphine » est une invitation à repenser les liens qui nous unissent, et à célébrer la diversité des formes d’amour et de famille. Découvrez une comédie captivante qui explore les nuances de l’amour et de l’amitié d’une manière tout à fait originale. Texte de Julie DoussetMise en scène par Thomas Le TallecAvec Philippe Araud Julie Dousset Durée : 1h20

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr