PAUL LAY TRIO X CHŒUR LES ÉLÉMENTS FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan vendredi 27 mars 2026.
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Début : 2026-03-27 21:00:00
2026-03-27
A l’Eglise des Dominicains, cette année encore, Jazzèbre réitère fidèlement et dans la joie son partenariat avec le
Festival de Musique Sacrée.
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com
English :
At the Eglise des Dominicains, once again this year, Jazzèbre faithfully and joyfully reiterates its partnership with the
Festival de Musique Sacrée.
German :
In der Dominikanerkirche wiederholt Jazzèbre auch in diesem Jahr wieder treu und freudig seine Partnerschaft mit dem
Festival de Musique Sacrée.
Italiano :
All’Eglise des Dominicains, anche quest’anno, Jazzèbre rinnova con fedeltà e gioia la sua partnership con il Festival di Musica Sacra
Festival di Musica Sacra.
Espanol :
En la Eglise des Dominicains, un año más, Jazzèbre renueva con fidelidad y alegría su colaboración con el
Festival de Música Sacra.
