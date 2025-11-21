PAUL LAY TRIO X CHŒUR LES ÉLÉMENTS FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan

PAUL LAY TRIO X CHŒUR LES ÉLÉMENTS FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan vendredi 27 mars 2026.

Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

2026-03-27 21:00:00
2026-03-27

A l'Eglise des Dominicains, cette année encore, Jazzèbre réitère fidèlement et dans la joie son partenariat avec le Festival de Musique Sacrée.
Festival de Musique Sacrée.
  .

Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com

English :

At the Eglise des Dominicains, once again this year, Jazzèbre faithfully and joyfully reiterates its partnership with the Festival de Musique Sacrée.
Festival de Musique Sacrée.

German :

In der Dominikanerkirche wiederholt Jazzèbre auch in diesem Jahr wieder treu und freudig seine Partnerschaft mit dem Festival de Musique Sacrée.
Festival de Musique Sacrée.

Italiano :

All'Eglise des Dominicains, anche quest'anno, Jazzèbre rinnova con fedeltà e gioia la sua partnership con il Festival di Musica Sacra.
Festival di Musica Sacra.

Espanol :

En la Eglise des Dominicains, un año más, Jazzèbre renueva con fidelidad y alegría su colaboración con el Festival de Música Sacra.
Festival de Música Sacra.

