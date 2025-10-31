PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ ! Montval-sur-Loir

PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ !

92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 17:30:00

Date(s) :

2026-01-18

Spectacle proposé par la compagnie de théâtre amateur Les Joyeux de l’Escotais

Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le weekend, elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer d’identité pour essayer de se sortir d’affaires. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle est

chez Paul, champion du monde toute catégorie du bobard. Lorsque ses mensonges vont se télescoper avec ceux de Paul, le résultat ne va pas être triste.

Cette comédie délirante où les personnages entrent et sortent sans arrêt commence à cent à l’heure pour finir à deux cents à l’heure.

Attachez vos ceintures si vous ne voulez pas exploser de rire ! .

+33 2 43 79 47 97 lacastelorienne@montvalsurloir.fr

English :

Show presented by the amateur theater company Les Joyeux de l?Escotais

German :

Von der Amateurtheatergruppe Les Joyeux de l’Escotais angebotene Aufführung

Italiano :

Spettacolo realizzato dalla compagnia teatrale amatoriale Les Joyeux de l’Escotais

Espanol :

Espectáculo de la compañía de teatro aficionado Les Joyeux de l’Escotais

