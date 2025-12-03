COMPLET ! Paul MIRABEL à Locminé « Par Amour »

La Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

« Je pourrais parler d’amour, j’ai pas encore trouvé les mots exacts, mais en fait, tout part de l’énergie d’amour. Parce qu’en vrai l’amour c’est pas que les relations, c’est aussi nos passions, nos rêves ». Billets 45 €, en vente dès à présent et uniquement à l’office de tourisme à Locminé. .

La Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

