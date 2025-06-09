Paul Mirabel Festival Drôlement Bien Micropolis Besançon

Paul Mirabel Festival Drôlement Bien

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Hé j’ai pensé à ce que je pourrais dire… Je pourrais parler d’amour en fait, tout part de l’énergie d’amour. Parce qu’en vrai l’amour c’est pas que les relations, c’est aussi nos passions, nos rêves, toutes les choses pour lesquelles on se donne à fond, c’est aussi la famille, les potes… Avant je pensais que le contraire de l’amour c’était la haine en vrai, mais en vrai son contraire c’est la peur. Parce que si t’as peur tu vas nulle part, tu tentes rien, t’es immobilisé, c’est le néant tu vois… . — Extrait de Georgio Enfants sauvages .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

