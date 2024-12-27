Paul Mirabel Le Forum Le Mans

Paul Mirabel

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Paul Mirabel au Mans !!!

« Hé j’ai pensé à ce que je pourrais dire…

Je pourrais parler d’amour, j’ai pas encore trouvé les mots exacts, mais en fait, tout part de l’énergie d’amour,

Parce qu’en vrai l’amour c’est pas que les relations, c’est aussi nos passions, nos rêves, toutes les choses pour lesquelles on se donne à fond, toutes les choses aussi pour lesquelles on se donne du mal, c’est aussi la famille, les potes…

Avant je pensais que le contraire de l’amour c’était la haine en vrai, mais si y’a pas d’amour tu peux pas détester,

En vrai son contraire c’est la peur.

Parce que si t’as peur tu vas nulle part, tu tentes rien, t’es immobilisé, il va rien arriver, c’est le néant tu vois…

Parfois c’est un regard, parfois c’est juste un rendez-vous, parfois c’est aussi toute une vie,

Enfin bref, tu vois, genre on pourrait expliquer un truc comme ça… »

Extrait de Georgio Enfants sauvages

Placement assis numéroté

Contact P.M.R. 02.43.84.67.00

RDV le samedi 13 décembre 2025 à 20h (complet) et dimanche 14 décembre 2025 à 17h, au Forum. .

English :

Paul Mirabel at Le Mans!!!

German :

Paul Mirabel in Le Mans!!!

Italiano :

Paul Mirabel a Le Mans!

Espanol :

Paul Mirabel en Le Mans

