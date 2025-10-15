PAUL MIRABEL PAR AMOUR Narbonne

PAUL MIRABEL PAR AMOUR

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Hé j’ai pensé à ce que je pourrais dire…

Je pourrais parler d’amour, j’ai pas encore trouvé les mots exacts, mais en fait, tout part de l’énergie d’amour,

Parce qu’en vrai l’amour c’est pas que les relations, c’est aussi nos passions, nos rêves, toutes les choses pour lesquelles on se donne à fond, toutes les choses aussi pour lesquelles on se donne du mal, c’est aussi la famille, les potes…

Avant je pensais que le contraire de l’amour c’était la haine en vrai, mais si y’a pas d’amour tu peux pas détester,

En vrai son contraire c’est la peur.

Parce que si t’as peur tu vas nulle part, tu tentes rien, t’es immobilisé, il va rien arriver, c’est le néant tu vois…

Parfois c’est un regard, parfois c’est juste un rendez-vous, parfois c’est aussi toute une vie,

Enfin bref, tu vois, genre on pourrait expliquer un truc comme ça…

+33 4 48 84 85 86

English :

Hey, I’ve been thinking about what I could say?

I could talk about love, I haven’t found the right words yet, but in fact, everything starts from the energy of love,

Because the truth is, love isn’t just about relationships, it’s also about our passions, our dreams, all the things we give our all for, all the things we work hard for, it’s also about family, friends?

I used to think that the opposite of love was hate, but if there’s no love, you can’t hate,

In reality, its opposite is fear.

Because if you’re afraid, you go nowhere, you try nothing, you’re immobilized, nothing happens, it’s nothingness, you see?

Sometimes it’s a look, sometimes it’s just a date, sometimes it’s a whole life,

Anyway, you know, like, could we explain something like that?

German :

Ich habe mir überlegt, was ich sagen könnte

Ich könnte über Liebe sprechen, ich habe noch nicht die richtigen Worte gefunden, aber eigentlich geht alles von der Energie der Liebe aus,

Denn in Wirklichkeit ist Liebe nicht nur eine Beziehung, sondern auch unsere Leidenschaften, unsere Träume, all die Dinge, für die wir uns voll und ganz einsetzen, all die Dinge, für die wir uns anstrengen, auch die Familie, die Freunde?

Früher dachte ich, das Gegenteil von Liebe sei Hass, aber wenn es keine Liebe gibt, kann man auch nicht hassen,

In Wirklichkeit ist das Gegenteil von Liebe Angst.

Denn wenn du Angst hast, gehst du nirgendwo hin, du versuchst nichts, du bist bewegungsunfähig, es wird nichts passieren, es ist ein Nichts, verstehst du?

Manchmal ist es ein Blick, manchmal ist es nur ein Date, manchmal ist es ein ganzes Leben,

Wie auch immer, du weißt schon, wie könnte man so etwas erklären?

Italiano :

Ehi, stavo pensando a cosa potrei dire?

Potrei parlare dell’amore, non ho ancora trovato le parole giuste, ma in realtà tutto parte dall’energia dell’amore,

Perché in realtà l’amore non riguarda solo le relazioni, ma anche le nostre passioni, i nostri sogni, tutte le cose per cui diamo il massimo, tutte le cose per cui lavoriamo duramente, anche la famiglia, gli amici?

Pensavo che l’opposto dell’amore fosse l’odio, ma se non c’è amore non si può odiare,

In realtà, il suo contrario è la paura.

Perché se hai paura non vai da nessuna parte, non provi nulla, sei immobilizzato, non succede nulla, è il nulla, capisci?

A volte è uno sguardo, a volte è solo un appuntamento, a volte è una vita intera,

Comunque, sai, come potresti spiegare una cosa del genere?

Espanol :

Oye, he estado pensando en lo que podría decir..

Podría hablar del amor, aún no he encontrado las palabras adecuadas, pero de hecho, todo parte de la energía del amor,

Porque en realidad, el amor no se trata sólo de las relaciones, también se trata de nuestras pasiones, nuestros sueños, todas las cosas por las que lo damos todo, todas las cosas por las que trabajamos duro, también se trata de la familia, los amigos…

Solía pensar que lo contrario del amor era el odio, pero si no hay amor no se puede odiar,

En realidad, su opuesto es el miedo.

Porque si tienes miedo no vas a ninguna parte, no intentas nada, estás inmovilizado, no pasa nada, es la nada, ¿ves?

A veces es una mirada, a veces es sólo una cita, a veces es toda una vida,

En fin, ya sabes, ¿como podríamos explicar algo así?

