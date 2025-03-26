PAUL MIRABEL – ZENITH DE CAEN Caen

PAUL MIRABEL Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Hé j’ai pensé à ce que je pourrais dire…Je pourrais parler d’amour, j’ai pas encore trouvé les mots exacts, mais en fait, tout part de l’énergie d’amour,Parce qu’en vrai l’amour c’est pas que les relations, c’est aussi nos passions, nos rêves, toutes les choses pour lesquelles on se donne à fond, toutes les choses aussi pour lesquelles on se donne du mal, c’est aussi la famille, les potes…Avant je pensais que le contraire de l’amour c’était la haine en vrai, mais si y’a pas d’amour tu peux pas détester,En vrai son contraire c’est la peur.Parce que si t’as peur tu vas nulle part, tu tentes rien, t’es immobilisé, il va rien arriver, c’est le néant tu vois…Parfois c’est un regard, parfois c’est juste un rendez-vous, parfois c’est aussi toute une vie,Enfin bref, tu vois, genre on pourrait expliquer un truc comme ça… Extrait de Georgio – Enfants sauvages

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14