Paul Reas Fables of Faubus L’Atelier (à Nantes) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Exposition en partenariat avec le Guernsey Photography Festival et réalisée en co-production avec le Carré d’Art de Chartes de Bretagne et la Maison de la Photographie Robert Doisneau à Gentilly, membres du réseau Diagonal, est organisée pour la première fois en France une rétrospective du photographe documentaire britannique Paul REAS à travers différentes séries compilées dans le livre Fables of Faubus, publié chez Gost Books.Le Centre Claude Cahun et le Guernsey Photography Festival sont fiers de présenter cette rétrospective exceptionnelle (1982-2012) de l’un des photographes documentaires britanniques les plus respectés et les plus influents : Paul Reas.« Fables of Faubus » raconte, en six chapitres différents, l’histoire de la classe ouvrière britannique depuis, comme l’explique Paul Reas lui-même, “les années de déclin de l’industrie et leurs retombées, les communautés étant décentrées et nivelées”. Mais derrière les détails que vous trouverez dans chaque photographie se cache une autre histoire, celle du parcours de Paul Reas, en particulier à travers la photographie, et de la manière dont, au fil des ans, ses diverses rencontres ont progressivement façonné sa vision artistique.Vernissage le 4 février à 18h30Fermé les lundisVisites commentées tous les samedis à 15h et tous les dimanches à 16hVisites flash « retour de marchés » tous les dimanches à 11h30 et à 12h15Tous les week-ends, une médiatrice pourra vous accompagner dans votre visite.

L’Atelier (à Nantes) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50 https://www.instagram.com/latelier_villedenantes