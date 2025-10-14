Paul Staïcu VIBRATION(S) Bischwiller

6 Rue de l’Eglise Bischwiller Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-10-14 20:00:00

2025-10-14

Recital Third Stream

Pianiste virtuose et compositeur d’une rare polyvalence, Paul Staïcu conjugue avec brio les langages du classique, du jazz et du théâtre musical. Après des études brillantes à l’Université de Musique de Bucarest puis au CNSMD de Paris où il obtient un Premier Prix de composition et un Diplôme Supérieur de jazz il mène une carrière éclectique, partagée entre créations contemporaines, projets scéniques et collaborations internationales. Soliste, accompagnateur, improvisateur, il se produit sur les scènes du monde entier, de La Villette à Tokyo, du Mexique à l’Australie.

Pour ce concert, Paul Staïcu revisite les grands classiques sous forme de mash-ups et d’arrangements personnels. De Bach à Prokofiev en passant par Mozart, Chopin, Debussy ou Rachmaninov, les œuvres dialoguent avec le jazz dans un jeu brillant entre tradition et improvisation. Un concert libre et ludique, entre rigueur classique et liberté du swing.

Programme

J. S. BACH Prélude no. 1 Ut Maj. / J. STYNE Just In Time

B. BEIDERBECKE In A Mist

J. S. BACH Prélude no. 2 UT min

J. S. BACH Gavotte de la Suite No. 4 / J. P. JOHNSON Carolina Shout

W.A. MOZART Marche Turque / Ragtime de chambre

F. CHOPIN Valse op. 64 no.2 en Ut# min. / Fantaisie improvisée

C. DEBUSSY La Plus Que Lente / Fantaisie improvisée

S. RACHMANINOV Concerto p. piano no. II

S. PROKOFIEV Toccata op. 11 / N. KAPUSTIN Toccatina op. 40.

R. SCHUMANN Träumerai

Durée 1h sans entracte.

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival de musique classique « VIBRATION(S) », en partenariat avec la Ville de Bischwiller.

Placement libre.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/paul-staicu/ .

6 Rue de l’Eglise Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

A virtuoso pianist and composer of rare versatility, Paul Staïcu brilliantly combines the languages of classical music, jazz and musical theater. After brilliant studies at the University of Music in Bucharest and the CNSMD in Paris, he pursues an eclectic career, divided between contemporary creations, stage projects and international collaborations.

German :

Paul Staïcu ist ein virtuoser Pianist und Komponist von seltener Vielseitigkeit, der die Sprachen der Klassik, des Jazz und des Musiktheaters auf brillante Weise miteinander verbindet. Nach seinem Studium an der Musikuniversität Bukarest und am CNSMD in Paris hat er eine eklektische Karriere mit zeitgenössischen Kreationen, Bühnenprojekten und internationalen Kooperationen verfolgt.

Italiano :

Pianista virtuoso e compositore di rara versatilità, Paul Staïcu combina brillantemente i linguaggi della musica classica, del jazz e del teatro musicale. Dopo brillanti studi all’Università della Musica di Bucarest e poi al CNSMD di Parigi, ha condotto una carriera eclettica, divisa tra creazioni contemporanee, progetti teatrali e collaborazioni internazionali.

Espanol :

Pianista virtuoso y compositor de rara versatilidad, Paul Staïcu combina con brillantez los lenguajes de la música clásica, el jazz y el teatro musical. Tras brillantes estudios en la Universidad de Música de Bucarest y luego en el CNSMD de París, ha llevado una carrera ecléctica, repartida entre creaciones contemporáneas, proyectos escénicos y colaboraciones internacionales.

