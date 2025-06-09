Paul Taylor Festival Drôlement Bien Nouveau Théâtre de Besançon Besançon
Paul Taylor Festival Drôlement Bien Nouveau Théâtre de Besançon Besançon vendredi 23 janvier 2026.
Paul Taylor Festival Drôlement Bien
Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Spectacle 100% en anglais
Paul makes fun of the French and they love it. Or they tell him to f*** off back to England ! After 3 sell-out bilingual world tours, Paul shares his story of being a British expat in France, this time 100% in English. Hold onto your berets ! .
Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Paul Taylor Festival Drôlement Bien
German : Paul Taylor Festival Drôlement Bien
Italiano :
Espanol :
L’événement Paul Taylor Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-09-08 par DOUBS TOURISME