PAUL TAYLOR – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

LIVE NATION PRESENTE : PAUL TAYLORAchat limité à 8 places par acheteur.Ce spectacle est interprété en langue anglaise.F*** Moi, je suis françaisPaul se moque des Français et ils adorent ça. Ou ils lui disent d’aller se faire en Angleterre ! Après 3 tours du monde bilingues à guichets fermés, Paul partage son histoire d’expatrié britannique en France, cette fois-ci 100 % en anglais. Accrochez-vous à vos bérets !Biographie personnelle Paul s’est fait un nom en France en créant, écrivant et jouant dans l’émission télévisée à succès « WTF France » et en étant le premier humoriste en France à présenter des spectacles de stand-up bilingues. Avec plus de 1,5 million d’abonnés et des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, Paul a emmené « Le French Bashing » à anozerrr leveulle !

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34