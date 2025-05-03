ORSO ET LE SECRET DES ETOILES – AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES Nantes

ORSO ET LE SECRET DES ETOILES Début : 2026-02-15 à 17:30. Tarif : – euros.

MEDIAVISION LIVE PRÉSENTE : ORSO ET LE SECRET DES ETOILESPlongez dans l’univers enchanteur d’Orso et embarquez à ses côtés dans une aventure musicale poétique et trépidante pour retrouver le sable magique du marchand de sable. Un voyage drôle et merveilleux qui fera vibrer toute la famille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM 800 – CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44