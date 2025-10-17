Paulée de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône
Centre-ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-19
Pendant trois jours, la Ville de Chalon, les confréries vineuses et les vignerons organisent cette grande fête populaire autour des traditions bourguignonnes. .
Centre-ville Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 50 direction.communication@chalonsursaone.fr
