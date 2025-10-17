Paulée de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône

Paulée de la Côte Chalonnaise Chalon-sur-Saône vendredi 17 octobre 2025.

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Le grand rendez-vous du vin à Chalon !

Cette édition 2025 prendra ses quartiers avec un programme qui verra couler les vins des vignerons de la Côte chalonnaise (avec cinq appellations villages Bouzeron, Givry, Mercurey, Montagny, Rully et deux appellations régionales Bourgogne Côte chalonnaise et Crémant de Bourgogne).

Dans une ambiance joyeuse et populaire, ces festivités de la Paulée proposeront aux visiteurs un véritable marathon épicurien sur trois jours, où se mêleront découvertes au gré des dégustations et traditions avec défilé des confréries de vignerons, office religieux, concerts et animations. .

Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 65 pilar.majan-castellanos@chalonsursaone.fr

