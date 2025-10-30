Paulette et Leus ou les enfants terribles – Compagnie RAVAGE Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Paulette et Leus ou les enfants terribles – Compagnie RAVAGE Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 30 octobre 2025.

Le 7 août 2037, Léüs souffle ses 8 bougies et fait un vœu : Avoir des ami.e.s Seul, avec une maman pilote d’avion toujours dans les airs, il s’invente des inventions loufoques : skate à bulles, contrebassine, machine à remonter le temps… Jusqu’à ce matin où une mamy de 77 ans en jogging, Paulette, chute de l’escalier voisin, bientôt suivie par Clémentine, tornade de 7 ans. Et si son vœu se réalisait ?

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 30 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

vendredi

de 10h30 à 11h30

jeudi

de 14h30 à 15h30

payant

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit : 9 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-30T15:30:00+01:00

fin : 2025-10-31T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-30T14:30:00+02:00_2025-10-30T15:30:00+02:00;2025-10-31T10:30:00+02:00_2025-10-31T11:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/