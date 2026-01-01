Paulette, la poulette By Night ! Nuits de la lecture Médiathèque La P@sserelle Tréméven

Paulette, la poulette By Night ! Nuits de la lecture

Médiathèque La P@sserelle
4 Place de l'Église
Tréméven
Finistère

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 19:30:00

2026-01-24

Un Paulette la poulette spécial Nuits de la lecture !

Paulette la poulette et l’équipe de la médiathèque vous raconteront des histoires entre villes et campagnes…

Et pour ceux qui ont envie de raconter leur histoire préférée, seul, en duo, parents, enfants, grands-parents, laissez-vous tenter le temps de cette soirée …

Venez découvrir des histoires et partager un bon moment tous ensemble à partir de 3 ans quand la nuit tombe sur L@ Passerelle. …

Doudous, coussins et plaid et pyjama sont les bienvenus ! .

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

English : Paulette, la poulette By Night ! Nuits de la lecture

