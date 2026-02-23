PAULILLES LA JOURNEE SANS PESTICIDE Port-Vendres

PAULILLES LA JOURNEE SANS PESTICIDE

D914 Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

2026-03-29

Une journée conviviale et engagée pour jardiner autrement ! Ateliers, troc de graines, conseils pratiques et découvertes autour des alternatives naturelles aux pesticides. Venez cultiver vos idées… et votre jardin !

D914 Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 40

A friendly, committed day of alternative gardening! Workshops, seed swaps, practical advice and discoveries about natural alternatives to pesticides. Come and cultivate your ideas? and your garden!

