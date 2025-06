Pauline Barzilaï – La pluie le beau temps et la fin du monde Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 27 juin 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-27 14:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

L’artiste-autrice Pauline Barzilaï est lauréate de la première résidence de création Pôle Print de Bonus. Son travail chemine entre les paysages naturels et les décors de théâtre, les encyclopédies et les grottes, ce qui fait peur et ce qu’on trouve beau, la guerre et les bulletins météo, les pistes de danse et les feux d’artifice, les comètes et les couteaux en argile.L’exposition de restitution La pluie le beau temps et la fin du monde présentée à l’issue de cette résidence est inspiré de l’ouvrage Mers * Glaciers * Volcans, point de départ pour réaliser un corpus volumineux d’images au pastel gras ainsi qu’une édition géante et une version en Riso de ses dessins au pastel.Vernissage le jeudi 26 juin à partir de 18h30

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200