Pauline Chenais, la musique au féminin Chapelle de l’Oratoire Le Mans

Pauline Chenais, la musique au féminin

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07 21:00:00

2026-03-07

Concert

Avec passion et exigence, la pianiste Pauline Chenais redonne vie aux œuvres oubliées de compositrices d’exception. Un concert comme une redécouverte, porté par une artiste engagée et lumineuse

19h30 Chapelle de l’Oratoire

Tout public .

English :

