Pauline Chenais, la musique au féminin Chapelle de l’Oratoire Le Mans samedi 7 mars 2026.
Tarif : – –
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07 21:00:00
2026-03-07
Concert
Avec passion et exigence, la pianiste Pauline Chenais redonne vie aux œuvres oubliées de compositrices d’exception. Un concert comme une redécouverte, porté par une artiste engagée et lumineuse
19h30 Chapelle de l’Oratoire
Tout public .
Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
