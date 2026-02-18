Pauline Chenais, Master-Class Chapelle de l’Oratoire Le Mans
Pauline Chenais, Master-Class Chapelle de l'Oratoire Le Mans samedi 7 mars 2026.
Pauline Chenais, Master-Class
Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-07 09:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Les grands élèves du Conservatoire travailleront en classes de maître avec l’artiste invitée. Une séance publique où un musicien confirmé transmet son expérience à un élève en situation de jeu, permettant à tous d’apprendre à travers l’échange et l’écoute
9h30 Chapelle de l’Oratoire
Tout public .
Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
