PAULINE SUTTER COURSES EXISTENTIELLES (L’improviste) Brive-la-Gaillarde samedi 30 août 2025.

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-11

2025-08-30 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18

Pauline Sutter Premier seul-en-scène en préparation

Pauline Sutter travaille actuellement sur son tout premier seul-en-scène et teste ses courts sketchs sur scène pour peaufiner son spectacle.

Venez découvrir cette jeune artiste pleine de talent et d’énergie, dont l’humour fin et l’observation pétillante promettent de grands moments de rire.

Ne manquez pas l’occasion de suivre ses débuts et de soutenir cette artiste en devenir chaque représentation est une étape vers son spectacle complet ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

