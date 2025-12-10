Paulo à travers champs

Les Grivelles Sancoins Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:45:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les 48h des grivelles présente le spectacle humoriste PAULO à travers champs.

Réservation au 06 82 76 04 48

20€ adulte 12€ enfant 20 .

Les Grivelles Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 76 04 48

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English :

Les 48h des grivelles presents the comedy show PAULO à travers champs.

L’événement Paulo à travers champs Sancoins a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Loire en Berry