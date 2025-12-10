Paulo à travers champs Sancoins
Paulo à travers champs Sancoins vendredi 17 avril 2026.
Paulo à travers champs
Les Grivelles Sancoins Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:45:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Les 48h des grivelles présente le spectacle humoriste PAULO à travers champs.
Réservation au 06 82 76 04 48
20€ adulte 12€ enfant 20 .
Les Grivelles Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 76 04 48
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English :
Les 48h des grivelles presents the comedy show PAULO à travers champs.
L’événement Paulo à travers champs Sancoins a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Loire en Berry