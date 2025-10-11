Paulo en spectacle Argenton-sur-Creuse

Paulo en spectacle

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-11 20:30:00

Spectacle par Paulo « A Travers Champs ».

PAULO reprend la route pour cette saison avec son spectacle » A Travers Champs ».

Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations. Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil, abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du café du village.

Il transporte son public A Travers Champs… , titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens.

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

English :

Show by Paulo « A Travers Champs ».

German :

Aufführung von Paulo « A Travers Champs ».

Italiano :

Spettacolo di Paulo « A Travers Champs ».

Espanol :

Espectáculo de Paulo « A Travers Champs ».

