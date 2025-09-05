Paupières nuages 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 14h30.

Samedi 4 avril 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-04-01 14:30:00

2026-04-01 2026-04-04

Et si on dansait avec la mort ? Pas de panique on ne va effrayer personne. Au contraire, on rit, on rêve, on questionne… beaucoup.Parce que si mourir, c’est poser une dernière question, alors nous, on en pose plein, pour rester encore un peu.

Avec humour et délicatesse, la danse devient un moyen d’exprimer ce qui échappe aux mots, d’inventer des rituels pour célébrer ce qui s’efface, et de redonner à la mort une place dans le vivant.



Paupières nuages propose une approche sensible et poétique singulière, pensée pour accompagner les élèves dans leur capacité à ressentir, imaginer, questionner, et à grandir. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71

English :

How about a dance with death? Don’t panic: we’re not going to scare anyone. On the contrary, we’ll be laughing, dreaming, asking questions? lots of them, because if dying means asking one last question, then we’ll be asking lots of questions, just so we can stay a little longer.

German :

Wie wäre es mit einem Tanz mit dem Tod? Keine Panik: Wir werden niemanden erschrecken. Denn wenn Sterben bedeutet, eine letzte Frage zu stellen, dann stellen wir viele Fragen, um noch ein bisschen zu bleiben.

Italiano :

Che ne dite di ballare con la morte? Niente panico: non vogliamo spaventare nessuno. Al contrario, ridiamo, sogniamo, ci facciamo domande? Tante, perché se morire significa fare un’ultima domanda, allora ne facciamo tante, per poter restare ancora un po’.

Espanol :

¿Qué tal bailar con la muerte? Que no cunda el pánico: no vamos a asustar a nadie. Al contrario, nos reímos, soñamos, nos hacemos preguntas… muchas preguntas, porque si morir significa hacer una última pregunta, entonces nos hacemos muchas preguntas, para poder quedarnos un poco más.

