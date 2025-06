Pau’s détente Rue du Parc en Ciel Pau 15 juillet 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Pau's détente Rue du Parc en Ciel Pau

2025-07-15

Venez vous amuser et vous détendre dans les quartiers palois ! Chaque semaine, un espace d’animations s’installe dans un parc différent du lundi au vendredi de 10h à 19h ! Jeux, séances sportives, animations culturelles et créatives ou tout simplement détente ! À vous de choisir parmi les nombreuses activités gratuites ! Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges ! .

Rue du Parc en Ciel Esplanade du Parc en ciel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

