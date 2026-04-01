Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Paus’art Quai d’Aval Saint-Valery-en-Caux

Paus’art Quai d’Aval Saint-Valery-en-Caux dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Quai d'Aval

Adresse : Maison Henri IV

Ville : 76460 Saint-Valery-en-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Valery-en-Caux

Paus’art

Quai d’Aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Rendez-vous à la Maison Henri IV pour explorer ensemble images, artistes et histoires qui se cachent derrière les tableaux et œuvres d’art.

La thématique de ce dimanche Elles ont bouleversé l’histoire de l’art.
Tout public, de 14h30 à 16h. Sur réservation conseillée   .

Quai d’Aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13  mediation.culturelle@ville-saint-valery-en-caux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paus’art

L’événement Paus’art Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)