Paus’art Quai d’Aval Saint-Valery-en-Caux
Paus’art Quai d’Aval Saint-Valery-en-Caux dimanche 26 avril 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Paus’art
Quai d’Aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Rendez-vous à la Maison Henri IV pour explorer ensemble images, artistes et histoires qui se cachent derrière les tableaux et œuvres d’art.
La thématique de ce dimanche Elles ont bouleversé l’histoire de l’art.
Tout public, de 14h30 à 16h. Sur réservation conseillée .
Quai d’Aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13 mediation.culturelle@ville-saint-valery-en-caux.fr
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English : Paus’art
L’événement Paus’art Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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