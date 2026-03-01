Pause artistique au Musée de la Cour d’Or musée de la Cour d’Or Metz

Pause artistique au Musée de la Cour d’Or

musée de la Cour d’Or 22 rue Chèvremont Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-30 12:30:00

fin : 2026-03-30 13:30:00

Date(s) :

2026-03-30

Un concert médié proposé par les étudiants musiciens du Pôle musique et danse de l’École supérieur d’art de Lorraine. Avec la participation de deux étudiantes danseuses.

Conte musical où le spectateur est invité à se laisser emporter dans le monde du troglodyte mignon, petit passereaux d’Europe, et à découvrir au fil des saisons ses aventures du quotidien et ses rencontres plus ou moins amicales.

Un voyage musical revisitant des chefs d’œuvres de la musique pour les petits comme les grands !Tout public

0 .

musée de la Cour d’Or 22 rue Chèvremont Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 28 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A mediated concert proposed by student musicians from the Pôle musique et danse of the École supérieur d’art de Lorraine. With the participation of two student dancers.

In this musical tale, the audience is invited to enter the world of the wren, a small European passerine, and discover its daily adventures and more or less friendly encounters as the seasons go by.

A musical journey revisiting musical masterpieces for young and old alike!

L’événement Pause artistique au Musée de la Cour d’Or Metz a été mis à jour le 2026-03-13 par AGENCE INSPIRE METZ