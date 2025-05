Pause Artistique BoeM Spéciale fête des mères ! Créez une oeuvre ensemble ou en Solo ! – Casino Barrière Sainte-Maxime Sainte-Maxime, 24 mai 2025 10:00, Sainte-Maxime.

Pause Artistique BoeM Spéciale fête des mères ! Créez une oeuvre ensemble ou en Solo ! Casino Barrière Sainte-Maxime 23 avenue Charles de Gaulle Sainte-Maxime Var

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 11:45:00

2025-05-24

Pause Artistique BoeM spéciale Fête des mères Créez une oeuvre avec votre maman sur une toile partagée ou offrez-lui son moment de création sur une toile Solo !

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 69 01 25 contact@artboem.com

English :

Pause Artistique BoeM spéciale Fête des mères Create a work of art with your mother on a shared canvas, or offer her a moment of creation on a Solo canvas!

German :

BoeM Kunstpause speziell zum Muttertag: Schaffen Sie ein Kunstwerk mit Ihrer Mutter auf einer geteilten Leinwand oder schenken Sie ihr ihren kreativen Moment auf einer Solo-Leinwand!

Italiano :

Pausa artistica speciale di BoeM per la Festa della Mamma: crea un’opera d’arte con la tua mamma su una tela condivisa o regalale un momento di creazione su una tela Solo!

Espanol :

Escapada artística especial del BoeM para el Día de la Madre: ¡crea una obra de arte con tu madre en un lienzo compartido o regálale un momento de creación en un lienzo Solo!

L’événement Pause Artistique BoeM Spéciale fête des mères ! Créez une oeuvre ensemble ou en Solo ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de tourisme de Sainte Maxime