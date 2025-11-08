Pause bien-être au Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage

Pause bien-être au Touquet-Paris-Plage

Orangerie de la Baie Boulevard de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Envie de ralentir, de vous recentrer et de prendre soin de vous ?

Rejoignez-nous à l’Orangerie de la Baie pour une journée et soirée bien-être au cœur du Touquet-Paris-Plage, à l’Orangerie de la Baie dans le cadre exceptionnel de la Baie de Canche.

Au programme ateliers, conférences et activités bien-être animés par des praticiens locaux passionnés, répartis en 3 temps le matin, l’après-midi et la soirée. A vous de choisir le temps que vous souhaitez vous accorder.

Yoga, méditation, naturopathie, nutrition, respiration, développement personnel… une belle palette d’expériences pour tous.

Un lieu inspirant, en pleine Nature, pour une parenthèse ressourçante.

Horaires et programme détaillé à venir très bientôt !

Sur pré-réservation .

Orangerie de la Baie Boulevard de la Canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 87 05 13 38 b.lhomme@letouquet.com

