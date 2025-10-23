PAUSE-CAFÉ AU MUSÉE Frontignan

PAUSE-CAFÉ AU MUSÉE Frontignan jeudi 23 octobre 2025.

PAUSE-CAFÉ AU MUSÉE

4bis rue Député Lucien-Salette Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

À la sortie du marché, réservez-vous une pause au Musée accompagnée d’un thé ou café pour découvrir l’histoire de la ville, son patrimoine et ses traditions à travers les collections.

À la sortie du marché, réservez-vous une pause au Musée accompagnée d’un thé ou café pour découvrir l’histoire de la ville, son patrimoine et ses traditions à travers les collections. .

4bis rue Député Lucien-Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 05

English :

After the market, take a break with a cup of tea or coffee at the Museum to discover the history of the town, its heritage and traditions through its collections.

German :

Wenn Sie den Markt verlassen, können Sie im Museum eine Pause einlegen und bei einer Tasse Tee oder Kaffee die Geschichte der Stadt, ihr Erbe und ihre Traditionen anhand der Sammlungen entdecken.

Italiano :

Dopo il mercato, fate una pausa al Museo con una tazza di tè o caffè per scoprire la storia della città, il suo patrimonio e le sue tradizioni attraverso le collezioni.

Espanol :

Después del mercado, haga una pausa en el Museo con una taza de té o café para descubrir la historia de la ciudad, su patrimonio y sus tradiciones a través de las colecciones.

L’événement PAUSE-CAFÉ AU MUSÉE Frontignan a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE