Pause café Calligraphie japonaise Wake Up Coffee Issoire 7 juillet 2025 10:00

Puy-de-Dôme

Pause café Calligraphie japonaise Wake Up Coffee 13 Bis Avenue De La Gare Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 20 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-07 12:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Découvrez l'atelier relaxation (olfactothérapie, bol tibétain) et calligraphie japonaise. Inscription par téléphone.

Wake Up Coffee 13 Bis Avenue De La Gare

Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 11 21 98

English :

Discover the relaxation workshop (olfactotherapy, Tibetan bowl) and Japanese calligraphy. Registration by phone.

German :

Entdecken Sie den Workshop Entspannung (Olfaktotherapie, tibetanische Schale) und japanische Kalligraphie. Anmeldung per Telefon.

Italiano :

Scoprite il laboratorio di rilassamento (olfattoterapia, ciotola tibetana) e la calligrafia giapponese. Iscrizione telefonica.

Espanol :

Descubra el taller de relajación (olfatoterapia, cuenco tibetano) y la caligrafía japonesa. Inscripción por teléfono.

