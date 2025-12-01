Pause café Gouter de Nöel Centre Social Saulieu

Pause café Gouter de Nöel

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2025-12-19 14:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez déguster un gouter de Noël et passer un moment convivial .

+33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr

