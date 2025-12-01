Pause café Gouter de Nöel Centre Social Saulieu
Pause café Gouter de Nöel
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-19 14:30:00
Venez déguster un gouter de Noël et passer un moment convivial .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
English : Pause café Gouter de Nöel
