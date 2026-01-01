Pause café lecture Bibliothèque communale d’Hostun Hostun
Pause café lecture Bibliothèque communale d’Hostun Hostun samedi 31 janvier 2026.
Pause café lecture
Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Venez partager vos dernières découvertes, découvrir de nouvelles idées lecture… autours d’une boisson chaude
.
Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share your latest discoveries, discover new reading ideas… over a hot drink
L’événement Pause café lecture Hostun a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme