PAUSE CAFÉ Magalas
PAUSE CAFÉ Magalas samedi 6 décembre 2025.
PAUSE CAFÉ
Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Pause Café en chansons à 21h au gymnase Coste Rouge. Entrée 5€, gratuit pour les enfants.
.
Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 7 82 20 15 75 monique.zelindre@free.fr
English :
Pause Café en chansons at 9pm at the Coste Rouge gymnasium. Admission: 5?, free for children.
German :
Pause Café en chansons um 21 Uhr in der Sporthalle Coste Rouge. Eintritt: 5?, Kinder frei.
Italiano :
Pause Café en chansons alle 21.00 nella palestra Coste Rouge. Ingresso: 5 euro, gratuito per i bambini.
Espanol :
Pause Café en chansons a las 21.00 h en el gimnasio Coste Rouge. Entrada: 5 €, gratuita para los niños.
L’événement PAUSE CAFÉ Magalas a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OT AVANT-MONTS