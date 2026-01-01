PAUSE CAFÉ POUR LES AIDANTS Salle de la Maison de Jeanne Florac Trois Rivières

PAUSE CAFÉ POUR LES AIDANTS

Salle de la Maison de Jeanne Rue des Aires Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2026-01-27 14:00:00

fin : 2026-01-27 16:00:00

2026-01-27

L’Espace des Aidants de Lozère propose une rencontre avec l’ergothérapeute de l’ESA de Mende, destinée aux aidants de personnes atteintes d’une maladie neuro-évolutive ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Les personnes aidées peuvent être accueillies en parallèle sur demande.

Sur inscription.

Dans le cadre de ses pauses café et rencontres thématiques, l’Espace des Aidants (Plateforme d’Accompagnement et de Répit de la Lozère) propose une rencontre avec l’ergothérapeute de l’ESA de Mende le mardi 27 janvier à Florac. Cette rencontre est destinée aux aidants de personnes atteintes d’une maladie neuro-évolutive ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Les personnes aidées peuvent être accueillies en parallèle sur demande.

Rendez-vous salle de la Maison de Jeanne, de 14h à 16h.

Sur inscription. .

Salle de la Maison de Jeanne Rue des Aires Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 42 53 05 pfr48@orange.fr

English :

Espace des Aidants de Lozère offers a meeting with the occupational therapist from ESA Mende, for caregivers of people with neuro-evolutionary diseases or elderly people losing their autonomy.

Caregivers can be welcomed in parallel on request.

Registration required.

