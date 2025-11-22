Pause café pour parents débordés ! Médiathèque de Commenailles Commenailles

Pause café pour parents débordés !

Médiathèque de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Envie d’un temps pour se poser entre parents ? Rendez-vous à la médiathèque de Commenailles le samedi 22 novembre à 14h !

Au programme du café, des rencontres, des échanges sur la thématique du bien-être et de la santé, et des activités pour occuper vos enfants pendant que vous discutez entre grands !

Gratuit Sur inscription

Organisé par la Communauté de Communes, animé par la Mutualité Française

Renseignements 06 80 33 88 90 .

Médiathèque de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 33 88 90

English : Pause café pour parents débordés !

German : Pause café pour parents débordés !

Italiano :

Espanol :

L’événement Pause café pour parents débordés ! Commenailles a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme JurAbsolu