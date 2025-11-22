Pause café pour parents débordés ! Médiathèque de Commenailles Commenailles
Pause café pour parents débordés !
Médiathèque de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
Envie d’un temps pour se poser entre parents ? Rendez-vous à la médiathèque de Commenailles le samedi 22 novembre à 14h !
Au programme du café, des rencontres, des échanges sur la thématique du bien-être et de la santé, et des activités pour occuper vos enfants pendant que vous discutez entre grands !
Gratuit Sur inscription
Organisé par la Communauté de Communes, animé par la Mutualité Française
Renseignements 06 80 33 88 90 .
Médiathèque de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 33 88 90
