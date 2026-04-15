Pause-café RIG Malville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-16 11:00 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public

Un moment de détente, de discussion et de partage d’information autour d’un café, chaque mercredi

RIG Malville Nantes 44000

0240760569



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