Pause-café, RIG Malville, Nantes

Pause-café Mercredi 18 février, 11h00 RIG Malville Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T11:00:00+01:00 – 2026-02-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T11:00:00+01:00 – 2026-02-18T12:00:00+01:00

Un moment de détente, de discussion et de partage d’information autour d’un café, chaque mercredi

RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240760569 »}]

Partage autour d’un café avec la présence d’accueillantes, de partenaires. Présentations d’actions de quartiers vers 11h00. Le journal à disposition.